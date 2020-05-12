В Узбекистане число выздоровевших от коронавируса достигло 2040 человек

- Узбекистан, общество
- 23:47, 12 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане число полностью выздоровевших от коронавируса достигло 2040 человек, - сообщил Минздрав.
В Ташкенте, Хорезме и Намангане поправились 30 пациентов.
В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний полностью выздоровели и отправились на реабилитацию 7, Хорезмской области – 18, Наманганской области – 5, всего 30 человек.
Всего сегодня выздоровели 52 человека. В настоящее время в стране число полностью излечившихся от коронавирусной инфекции людей достигло 2040.
Общее число случаев выявления коронавируса в Узбекистане составляет 2519, и помимо тех, кто выздоровел и умер, в настоящее время проходят лечение 469 пациентов.