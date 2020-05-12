В Индии застряли десятки граждан Туркменистана

CentralAsia (TM) - В зарубежных госпиталях на сегодняшний день застряло немало туркменистанцев, которые еще до ситуации с коронавирусом проходили там лечение, а теперь не могут вернуться домой. Особенно много таковых в Индии, но также в Иране и Турции, сообщает turkmen.news.

По данным издания, больше всего за пределы страны едет онкологических больных и граждан, которым необходима пересадка внутренних органов. Такие операции делают в известных клиниках Индии.

«Нас тут десятки, — сообщает жительница Ашхабада, чьему ребенку в индийском институте здоровья «Артемис» провели пересадку печени. – Люди с разными диагнозами, взрослые, дети, а с ними находятся их родители. Дома у многих остались другие дети, у кого-то совсем малыши, никто ведь не думал, что придется застрять так надолго. Есть молодые женщины, кто приехал со своим ребенком, находясь в положении, и надеялся вернуться домой к родам, но рожать пришлось за границей, теперь у них на руках один больной, а другой новорожденный. Члены семьи тоже не имеют возможности к ним приехать».

Самое ужасное, пишет ашхабадка, что за пребывание в госпитале надо платить немалые деньги либо выписываться и снимать жилье, что тоже недешево. Индия довольно дорогая страна для проживания и питания, а денег у туркменских граждан нет. Когда они выезжали на лечение, им конвертировалась строго ограниченная сумма, вплоть до количества дней пребывания в клинике. Расписывались все услуги, лишних денег не было, люди шли на ухищрения, чтобы сэкономить доллар-другой. Теперь же нужно не только расплачиваться с госпиталем или покрывать долги, но и платить владельцам съемной квартиры, многим не на что даже питаться, и это в условиях послеоперационного восстановления.

«Выкручиваемся как можем, занимаем друг у друга, у кого есть деньги, кому-то родственники смогли послать по системе Western Union, — добавляет ашхабадка.

Из-за объявленной пандемии COVID-19 во всем мире многие люди оказались вне дома: кто-то не успел вернуться с отдыха, кто-то – работая или учась за рубежом… Представительства многих стран сумели организовать вывоз своих граждан и благополучно доставить их домой спецрейсами. Такие рейсы совершаются до сих пор.