Оппозиция требует отставки министров юстиции и МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь Демократической партии Ц.Баатархуу и заместитель председателя Б.Жаргалан заявили, что направляют требования премьер-министру Монголии У. Хурэлсуху и спикеру парламента Г. Занданшатару.

Европейская комиссия включила Монголию в черный список как одну из стран, которая не борется с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и спекуляция. Поэтому Демократическая партия потребовала отставки министра юстиции Ц.Нямдоржа и министра иностранных дел Д.Цогтбаатара.

«Европейская комиссия 7 мая 2020 года приняла решение, которое представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Монголии. Включение Монголии в черный список представляет серьезную угрозу политике третьего соседа и национальной безопасности. Власти считаются безответственными, потому что они не создали комиссию, чтобы немедленно удалиться из черного списка. Именно поэтому Демократическая партия направляет официальный запрос У.Хурэлсуху и Г.Занданшатару. Настало время Монголии выполнить свои обязательства перед миром и международными организациями и людьми и их действиями, а не словами, чтобы доказать, что она стремится выйти из черного списка», - сказал генсек Демократической партии Ц.Баатархуу.

«Экономическая ситуация в Монголии стала сложной. Деловая среда ухудшается, доходы бизнеса снижаются, а рабочие места теряются. В последние месяцы цена на кашемир, источник дохода для скотоводов, упала. В то же время, 7 мая Евросоюз принял решение занести Монголию в черный список. Когда в 2016 году к власти пришла Монгольская народная партия, она пообещала оживить экономику, а не повысить налоги и улучшить деловую среду. Но в прошлом эта партия включала свою страну в серый список, сегодня в черный список, и страна заметно отступила. Поэтому мы направляем следующие требования спикеру парламента Г. Занданшатару и премьер-министру У. Хурэлсуху. Прекращение финансирования со стороны Европейского Союза будет серьезным ударом по Монголии. Финансовый сектор окажется в очень сложной ситуации. Поэтому необходимо привлечь виновных к ответственности и немедленно изменить соответствующие законы. Нам нужно нанять профессионалов, а не членов партии, и немедленно вывести страну из черного списка», - отметила Б.Жаргалан.

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