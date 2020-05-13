Посол ЕС в Монголии объясняет, что означает для страны включение в черный список ЕС

CentralAsia (MNG) - Несколько дней назад Европейская комиссия включила Монголию и одиннадцать других стран в свой список государств, которые представляют финансовый риск для блока из-за нехватки денег для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Монгольская пресса news.mn взяла интервью у Траяна Лорентью Христеа, посла главы делегации Европейского Союза в Монголии.

-Европейский Союз добавил Монголию в черный список отмывания денег. В чем была причина? Повлияло ли это на решения, касающиеся судебной и правовой среды, помимо экономической политики, проводимой монгольскими властями?

-Европейский союз очень серьезно относится к борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма, и это является одним из наших главных приоритетов.

Внутренне мы применяем высокие требования от наших государств-членов: по состоянию на январь 2020 года по-прежнему существует 16 открытых дел за нарушение не полного переноса соответствующего законодательства (4-я Директива по борьбе с отмыванием денег) и два открытых дела в Суде.

За пределами наших границ нам нужно выровнять список ЕС ближе к спискам, опубликованным FATF (Целевой группой по финансовым действиям). Наш список восходит к 2016 году. Следовательно, он все больше расходится со списками ФАТФ, которые представляют международный консенсус по этому вопросу.

Поскольку Монголия все еще является страной, находящейся под усиленным контролем со стороны ФАТФ (подтверждено в октябре 2019 года), список ЕС необходимо обновить.

Список ЕС до настоящего времени был в значительной степени устаревшим, поскольку он не отражал последние списки, принятые Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ) с октября 2018 года. Поэтому было необходимо принять новый список ЕС и привести список ЕС ближе к спискам, опубликованным ФАТФ, чтобы не подвергать внутренний рынок серьезным рискам отмывания денег и финансирования терроризма.

Предлагаемый закон вступит в силу только с 1 октября этого года, из-за пандемии COVID-19.

-Каковы последствия попадания в черный список для Монголии?

-Единственные последствия для финансовой системы: банки и другие организации должны применять повышенную бдительность в операциях с Монголией (так называемые «расширенные требования к надлежащей проверке клиентов»). Это также соответствует международным обязательствам, когда ФАТФ уже призывает своих стран-членов применять усиленную юридическую проверку в отношении стран с высоким уровнем риска. Эти усиленные меры приведут к дополнительным проверкам и мониторингу этих транзакций со стороны банков и организаций с целью предотвращения, обнаружения и прерывания подозрительных транзакций. Эти меры не влекут за собой никаких видов санкций, ограничений на законные торговые отношения или препятствий для оказания помощи в целях развития; но он нацелен на применение усиленных мер бдительности в этих случаях. В таких случаях предприятия должны применять дополнительные проверки (например, запрашивать дополнительную информацию, дополнительные проверки, запрашивать одобрение высшего руководства или проводить расширенные проверки).

-Какова ситуация с отмыванием денег и финансированием терроризма в Монголии?

Как вы помните, с октября 2019 года Монголия продолжает предпринимать значительные шаги в направлении улучшения своего режима ЗБО / ФТ (законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), в том числе путем демонстрации усиления санкций и мер по исправлению положения финансовыми надзорными органами за выявленные нарушения, а также дальнейшего изъятия и конфискации ложно / не объявленных валют.

Монголия активно сотрудничает с ФАТФ для устранения стратегических недостатков в своих режимах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению. Монголия привержена оперативному устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу.

-Что нам нужно сделать, чтобы выйти из черного списка?

-Монголия должна продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) улучшения понимания рисков отмывания денег / финансирования терроризма в секторах назначенными супервайзерами нефинансового бизнеса и профессий, применяя основанный на риске подход к надзору, особенно по отношению к торговцам драгоценными металлами и камнями; (2) демонстрация возросших расследований и судебного преследования различных видов теневой банковской деятельности в соответствии с выявленными рисками; и (3) мониторинг соблюдения финансовыми учреждениями и назначенными руководителями нефинансовых предприятий и профессий их обязательств по целевым финансовым санкциям, связанным с финансированием распространения, включая применение пропорциональных и сдерживающих санкций.

-Какие кредиты и проекты Евросоюз предоставил Монголии на данный момент? Означает ли это, что финансирование прекратится в будущем?

-Список ЕС не влечет за собой какой-либо карательный эффект; сделки, совершаемые финансовыми учреждениями ЕС с лицами, учрежденными в Монголии, не запрещаются и не блокируются. Это не препятствует политике развития, которая реализуется в Монголии. Мы здесь, чтобы помочь нашим партнерам, которые нуждаются в технической помощи. Мы стремимся поддерживать больше наших партнеров (не меньше) в решении вопросов ЗБО / ФТ, лучше адаптируя существующую техническую помощь для устранения стратегических недостатков в интересах обеих сторон.

Процесс листинга не влияет на гуманитарную помощь ЕС, политику развития или предоставление грантов, закупок и бюджетной поддержки в тех третьих странах, которые включены в список ЕС. Поэтому не должно быть никаких неблагоприятных последствий в отношении действий, физически осуществляемых в перечисленных юрисдикциях.

-Процесс над бывшим премьер-министром Монголии М.Энхсайханом завершился, приговорив его к 4,6 годам. Делегация Европейского Союза заявила, что внимательно следит за процессом. Почему вы обратили пристальное внимание на этот процесс? Многие люди выступают против решения суда. Что вы скажите о решении суда?

-Монголия ратифицировала ряд договоров по правам человека. Эти договоры включают Международный пакт о гражданских и политических правах, который включает в себя право на бесплатное судебное разбирательство, правила о предварительном заключении под стражу и другие права.

Монголия является бенефициаром Общей системы преференций ЕС плюс (ВСП +). Это означает, что около 6500 монгольских товаров могут поступать на рынки ЕС без пошлин. В обмен на это предпочтение Монголия должна выполнить и соблюдать 27 международных договоров. Эти договоры включают Международный пакт о гражданских и политических правах, о котором я упоминал выше.

Мы обязаны собрать информацию о том, как Монголия выполняет все эти договоры, чтобы продолжать предоставлять Монголии эти торговые преференции.

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