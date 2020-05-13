В Узбекистане вступительные экзамены пройдут только по двум предметам вместо пяти

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в качестве исключения в 2020/2021 учебном году вступительные экзамены будут проведены только по двум предметам по специальности без блока обязательных предметов. Об этом сообщили в Государственном центре тестирования.

Данные два предмета по специальности были утверждены в декабре 2019 года и объявлены широкой общественности в установленном порядке.

В ГЦТ отметили, что в связи с карантином абитуриенты не смогли готовиться к вступительным экзаменам так, как они хотели. В этом году предпринимаются усилия по облегчению регистрации абитуриентов и по упрощению вступительных тестовых заданий.

Также в ГЦТ рассказали, что для проведения тестовых испытаний будут подготовлены здания, рассчитанные максимум на 700 мест. Всем поступающим будут выдаваться медицинские маски и перчатки. При входе будет измеряться температура тела каждого абитуриента. Здания будут дезинфицировать минимум 4 раза.