[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане вступительные экзамены пройдут только по двум предметам вместо пяти

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в качестве исключения в 2020/2021 учебном году вступительные экзамены будут проведены только по двум предметам по специальности без блока обязательных предметов. Об этом сообщили в Государственном центре тестирования.

Данные два предмета по специальности были утверждены в декабре 2019 года и объявлены широкой общественности в установленном порядке.

В ГЦТ отметили, что в связи с карантином абитуриенты не смогли готовиться к вступительным экзаменам так, как они хотели. В этом году предпринимаются усилия по облегчению регистрации абитуриентов и по упрощению вступительных тестовых заданий.

Также в ГЦТ рассказали, что для проведения тестовых испытаний будут подготовлены здания, рассчитанные максимум на 700 мест. Всем поступающим будут выдаваться медицинские маски и перчатки. При входе будет измеряться температура тела каждого абитуриента. Здания будут дезинфицировать минимум 4 раза.

print
  • В Монголии за последние 5 дней не выявлено новых случаев коронавируса
  • Граждане Казахстана получили по $1000, выделенные из фонда Алишера Усманова
  • Что общего с ситуацией эпидемии чумы 1811 года и нынешним коронавирусом?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com