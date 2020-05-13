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  13 мая 2020
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За сутки в Южной Корее выявили 26 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным Минздрава страны, за сутки от коронавируса скончался один пациент.

В субботу из-за нового всплеска власти Сеула приостановили работу баров и клубов после выявления 18 новых случаев коронавируса. Из 18 человек 17 заразились от одного и того же человека — от 29-летнего жителя, который в начале мая посетил несколько клубов и баров Сеула в районе Итхэвон.

На данный момент в стране число зараженных достигло 10,9 тыс. человек, скончались 259 пациентов.

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