За сутки в Южной Корее выявили 26 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом.



По данным Минздрава страны, за сутки от коронавируса скончался один пациент.

В субботу из-за нового всплеска власти Сеула приостановили работу баров и клубов после выявления 18 новых случаев коронавируса. Из 18 человек 17 заразились от одного и того же человека — от 29-летнего жителя, который в начале мая посетил несколько клубов и баров Сеула в районе Итхэвон.



На данный момент в стране число зараженных достигло 10,9 тыс. человек, скончались 259 пациентов.