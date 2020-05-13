Более 2 млн граждан Узбекистана намерены вернуться домой из России

CentralAsia (UZ) - Более 2 млн граждан Узбекистана хотят вернуться домой из России, и чартерными рейсами это сделать невозможно, заявил практикующий в России эксперт в области права Ботиржон Шермухаммад 12 мая в интервью Kun.uz.

«Один самолет может вместить только 250 человек. Число тех, кто зарегистрировался, чтобы улететь, давно превысило 10 000. Нужно совершить очень много перелетов, чтобы увезти хотя бы записавшихся», — заявил эксперт.

Большинству граждан придется остаться в России, улететь они не смогут. Ботиржон Шермухаммад объясняет согражданам, что пока они зарегистрируются и дождутся своей очереди, чтобы улететь чартером, дороги могут открыть, и всё наладится.

Как сообщалось ранее, вывозными рейсами в первую очередь на родину полетят дети, беременные женщины, больные и пожилые люди. Эксперт призывает граждан быть более ответственными и дождаться окончания пандемии, не став ее жертвой в дороге.

Из России в Узбекистан в период с 14 по 23 мая будет осуществлено 7 вывозных чартерных рейсов.