ВОЗ работает над 4-5 препаратами, которые могут быть успешны в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения обнадежила население планеты, сказав, что сосредоточится на 4-5 препаратах, которые могут быть успешны в борьбе с коронавирусом, но речь пока что идет о лечении, а не вакцине, пишет ВВС.

ВОЗ заявила, что ряд препаратов могут быть успешны в борьбе с коронавирусом. Организация сосредоточится на дальнейшем изучении 4-5 самых перспективных из них, но названия лекарств не разглашаются.

В ВОЗ подчеркнули, что ни одно из известных средств не останавливает вирус полностью, они лишь ограничивают тяжесть болезни и ее последствий.

Помимо разработки лекарств во всем мире ведется работа над вакциной от Covid-19, однако никаких гарантий или сроков ее создания пока нет.

На данный момент ВОЗ считает центром пандемии Северную и Южную Америку, однако растет число новых случаев заражения и в Африке.