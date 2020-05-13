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  13 мая 2020
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ВОЗ работает над 4-5 препаратами, которые могут быть успешны в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения обнадежила население планеты, сказав, что сосредоточится на 4-5 препаратах, которые могут быть успешны в борьбе с коронавирусом, но речь пока что идет о лечении, а не вакцине, пишет ВВС.

ВОЗ заявила, что ряд препаратов могут быть успешны в борьбе с коронавирусом. Организация сосредоточится на дальнейшем изучении 4-5 самых перспективных из них, но названия лекарств не разглашаются.

В ВОЗ подчеркнули, что ни одно из известных средств не останавливает вирус полностью, они лишь ограничивают тяжесть болезни и ее последствий.

Помимо разработки лекарств во всем мире ведется работа над вакциной от Covid-19, однако никаких гарантий или сроков ее создания пока нет.

На данный момент ВОЗ считает центром пандемии Северную и Южную Америку, однако растет число новых случаев заражения и в Африке.

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