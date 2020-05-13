[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США решили не использовать российские аппараты ИВЛ после пожара в петербургской больнице

CentralAsia (CA) -  США решили изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-M». В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам.

В результате стабилизации ситуации с коронавирусом аппараты оказались не востребованы и не были развернуты в больницах, но они были сохранены в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ, отмечается в сообщении.

Утром 12 мая произошел пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание, один из аппаратов ИВЛ загорелся. Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что специалисты Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн «Радиоэлектронные технологии», проверят аппараты ИВЛ марки «Авента» после пожара. Он добавил, что выводы о причинах ЧП делать рано, отрабатывается несколько версий, но власти города приняли решение не использовать в больницах аппараты ИВЛ этого завода-изготовителя до окончания результатов проверки.

Новости по теме:

print
  • Улан-Батор поможет приобрести квартиры для госслужащих, которые борются с пандемией Covid-19
  • В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2486
  • Монголия теперь может осуществлять передачу осужденных лиц из США


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com