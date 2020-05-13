Охраняемые территории в Монголии увеличатся на 1,3 млн гектаров

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии одобрил 10 районов (5 новых охраняемых районов, 5 расширение и повышение категории) для национальных охраняемых районов. Территория охраняемых зон увеличится на 1,3 млн га, что составляет 21% (32 891 617 га) от общей площади земель Монголии.

Описанные территории охватывают 1,3 миллиона гектаров восьми аймаков по всей стране, и 6 из них расположены в верховьях Амур-Хэйлунского и Алтай-Саянского ландшафтов.

WWF-Mongolia предоставила техническую и финансовую поддержку этому предложению, в результате чего защита в 1,05 млн га представляет собой экосистему пресной воды, зону размножения нескольких видов журавлей, в том числе журавля с белым ворсом и зоны образования стока реки Онон.

Охраняемые территории Гутай и Хөмуул, которые являются областями, генерирующими сток реки Онон, одного из двух источников реки Амур. Река Амур является одной из крупнейших в мире свободно текущих рек – она девятая по длине (почти 4500 километров в длину) и имеет десятый по величине водораздел (почти два миллиона квадратных километров). Местные жители счастливы, что перевал Гутайн даваа, которому в последние годы уделяется большое внимание, взят под особую государственную защиту.

Недавно охраняемый национальный парк Хомын Тал стал третьим по значимости местом для реинтродукции лошадей тахи или Пржевальского в Монголии.

Расширение заповедника Алтан-Хөхий в экорегионе Алтай-Саян является важным решением для защиты дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения не только в Монголии, но и в мире.

В частности, долина реки Хөрх-Хуйтэн в восточной части страны и Ачит-Нуур в западной части страны были включены в состав государственной охраняемой территории. Кроме того, расширение национального парка Онон Бальж для защиты бассейна реки Онон, истока реки Амур, поможет улучшить его защиту.

Между тем, бассейн реки Онон является ценным с экологической и исторической точек зрения.

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