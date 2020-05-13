В Монголии за последние 5 дней не выявлено новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За последние пять дней в Монголии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая во время пресс-конференции сообщил гендиректор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

«Вчера 66 человек дали отрицательный результат на коронавирус. Также вирус не был обнаружен у 12 водителей, прибывших через КПП Алтанбулаг. Мы готовимся к приему студентов из России. Люди с высоким риском еще придут.

Последние четыре случая были завозными, по стране официально подтверждены 42 случая. Около 60% всех подтвержденных случаев прибыли из России. По возрасту есть люди в возрасте 11-60 лет. Из них 15 пациентов поправились и были выписаны, еще 27 инфицированных находятся на лечении в НИЦИЗ. Шесть вирусологических лабораторий работают на полную мощность в Монголии», - сказал Д.Нямхуу.

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