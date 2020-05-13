Узбекистан намерен приватизировать шесть банков

CentralAsia (UZ) - Накануне, 12 мая, президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О cтратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы». Согласно документу, в ближайшие годы решено приватизировать «Ипотека-банк», «Узпромстройбанк», «Асакабанк», «Алокабанк», «Кишлок курилиш банк» и «Туронбанк».

Сделано это будет поэтапно — сначала будет трансформирована деятельность банков, после чего начнется продажа государственного пакета.

В трех банках точно останется государственная доля — это НБУ, «Агробанк» и «Микрокредитбанк». Данное решение принято в целях удовлетворения потребностей населения в финансовых услугах, широкого внедрения механизма поддержки инвестиционных проектов («фабрика проектов»), обеспечения региональной доступности банковских услуг в период реформирования банковской системы.

Глава Узбекистана поручил создать Проектный офис по трансформации и приватизации коммерческих банков с долей государства при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Центральному банку и Министерству финансов Республики Узбекистан поручено принять меры по проведению не позднее 2024 года оценки состояния финансового сектора по программе Международного валютного фонда и Всемирного банка FSAP.

Реализация стратегии позволит повысить долю активов негосударственных банков в общем объеме активов банковской системы с текущих 15 процентов до 60 процентов к 2025 году и обязательств банков перед частным сектором в общем объеме обязательств с текущих 28 процентов до 70 процентов к концу 2025 года.

Планируется повысить долю небанковских кредитных организаций в общем объеме кредитования с текущих 0,35 процента до 4 процентов к 2025 году.



