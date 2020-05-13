На границе Оренбуржья и Казахстана скопились сотни узбекистанцев, желающие вернуться домой

CentralAsia (UZ) - С 11 мая на КПП «Маштаково» на границе Оренбургской области России с Казахстаном скопились сотни трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает centralasian.org.

Они просят правительства Казахстана и Узбекистана открыть через Казахстан транзитную дорогу в Узбекистан. Однако казахстанские власти отказываются открывать границу до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в соседних странах не улучшится.

Сами граждане Узбекистана рассказывают, что выехали к границе надеясь, что 11 мая Казахстан уже откроет границу с Россией. Однако этого не случилось и около 400-500 человек находятся в настоящее время в ожидании открытия границы. По некоторым данным, стоят два автобуса, полные людей.

Ранее, 7 мая, власти Казахстана согласились предоставить единовременный транзитный коридор по территории республики для более 500 граждан Кыргызстана, находящихся в городе Соль-Илецк Оренбургской области РФ. По условиям казахстанской стороны, вывоз граждан Кыргызстана был осуществлен только специальными автобусами и в сопровождении медицинских работников.

Узбекистанцы начали скапливаться и на других контрольно-пропускных пунктах на российско-казахской границе. Многие, после многих дней ожидания открытия российско-казахстанской границы, были вынуждены снять себе временное жилье в городах неподалеку от Оренбурга.