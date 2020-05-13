В Казахстане выявлены 138 новых случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 12 мая в Казахстане зарегистрированы еще 138 новых случаев коронавируса. Об этом утром 13 мая сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Из 138 новых случаев в Атырауской области обнаружены 92, городе Нур-Султан - 15, Западно-Казахстанской области - 11, городе Алматы - 6, Жамбылской области - 6, Туркестанской области - 4, Карагандинской области - 3, Восточно-Казахстанской область - 1.

Общее число зараженных в Казахстане составило 5417:

- Алматы – 1628,

- Нур-Султан – 1118;

- Атырауская область – 432;

- Западно-Казахстанская область – 266;

- Шымкент – 245;

- Кызылординская область – 231;

- Карагандинская область – 200;

- Жамбылская область – 198;

- Туркестанская область – 190;

- Алматинская область – 183;

- Актюбинская область – 176;

- Павлодарская область – 154;

- Акмолинская область – 110;

- Мангистауская область – 130;

- Костанайская область – 68;

- Восточно-Казахстанская область – 52;

- Северо-Казахстанская область – 36.

Коронавирус в Казахстане

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