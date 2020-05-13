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  13 мая 2020
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Спикеру парламента Монголии представлен законопроект о правовом статусе правозащитников

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар представил законопроект о правовом статусе правозащитников спикеру парламента Г. Занданшатару.

В Монголии правозащитники часто подвергаются нападкам и угрозам в связи с их правозащитной деятельностью, но нет правовой среды для их защиты и поддержки.

Законопроект определяет термин «правозащитники» в правовом контексте для обеспечения их правового статуса в соответствии с законом. Законопроект был разработан для обеспечения безопасности правозащитников и создания системы восстановления нарушенных прав.

Инициатор законопроекта считает, что принятие законопроекта создаст благоприятные условия для развития общей культуры прав человека.

Законопроект был разработан в соответствии с законом о национальной комиссии по правам человека Монголии, Уголовным кодексом и законом о защите свидетелей и жертв.

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