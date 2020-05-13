[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Статистика по коронавирусу в Европе снова пошла вверх

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Италии зарегистрировано 1402 новых случая заражения коронавирусом, во Франции за сутки от коронавируса скончались 348 человек.

Как сообщили в Главном управлении здравоохранения Франции, по сравнению с выходными число умерших за сутки увеличилось в 3-4 раза. На сегодняшний день во Франции зарегистрированы 26,9 тыс. смертей от коронавируса. Из этого числа около 17 тыс. зарегистрировано в госпиталях, остальные - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

В Италии число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 1402, за предыдущий день было выявлено 744 случая. Общее количество зараженных в стране на сегодня составляет 221,2 тыс. человек.

print
  • В России ритуальщики подрались за тело умершего от коронавируса. Видео
  • На границе Оренбуржья и Казахстана скопились сотни узбекистанцев, желающих вернуться домой
  • Главы МИД СНГ проведут 12 мая видеозаседание в удалённом режиме


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com