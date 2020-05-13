Статистика по коронавирусу в Европе снова пошла вверх

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Италии зарегистрировано 1402 новых случая заражения коронавирусом, во Франции за сутки от коронавируса скончались 348 человек.

Как сообщили в Главном управлении здравоохранения Франции, по сравнению с выходными число умерших за сутки увеличилось в 3-4 раза. На сегодняшний день во Франции зарегистрированы 26,9 тыс. смертей от коронавируса. Из этого числа около 17 тыс. зарегистрировано в госпиталях, остальные - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

В Италии число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 1402, за предыдущий день было выявлено 744 случая. Общее количество зараженных в стране на сегодня составляет 221,2 тыс. человек.