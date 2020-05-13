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  13 мая 2020
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В Узбекистане выявили 21 новый случай коронавируса. Всего 2568

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 13 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2568 (+21).

Как сообщил отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения, из новых случаев 15 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 6 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.

В настоящее время в стране из проходящих лечение 518 пациентов у 12 состояние оценивается как тяжелое.

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