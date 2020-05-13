«Четырехчасовое ожидание, саморегистрация, дезинфекция, паспорт иммунитета». Как после пандемии изменятся авиаперевозки?

CentralAsia (CA) - Как после пандемии и кризиса изменятся авиаперевозки для тех, кто еще сможет себе их позволить? Пассажиров ждут более дорогие билеты, четырехчасовое ожидание, уход лоукостеров с рынка и отмена привилегий для часто летающих пассажиров. Эксперты уже называют пандемию коронавируса «новым терроризмом», пишет американский Forbes. Материал переведен ИноСми.

Как только аэропорты и границы снова откроются, и люди смогут свободно летать а начало положено, и аэропорты всех размеров по всему миру готовы заняться новой стратегией безопасности, насколько вы готовы изменить свои привычки?

Так же разительно, как после 11 сентября? Меньше? Больше?

Принимая во внимание те изменения, которые уже произошли, и те, которые рекомендованы для безопасного открытия коммерческих маршрутов, эксперты называют пандемию коронавируса «новым терроризмом» — ведь она повлекла за собой величайший кризис в истории пассажирской авиации.

Начнем с процесса регистрации — по некоторым подсчетам, он может занять до четырех часов за счет социального дистанцирования, дезинфекции пассажиров и багажа, расширенного пространства для различных манипуляций и увеличенного времени ожидания.

Девять из десяти экспертов предвидят, что оборот рейсов замедлится из-за тщательной уборки салонов и соблюдения санитарных мер в аэропортах.

Среди рассматриваемых мер: никакой ручной клади, салонов и автоматических обновлений; обязательно лицевые маски и хирургические перчатки; самостоятельная регистрация и сдача багажа; так называемые «паспорта иммунитета», анализы крови на месте и тоннель для дезинфекции.

В будущем решающую роль сыграют цифровые технологии и автоматизация. Необходимость свести к минимуму «точки соприкосновения» в аэропортах подразумевает обязательное внедрение посадки по биометрическим данным — паспортом пассажира станет его лицо.

Ряд авиакомпаний, включая «Британские авиалинии», «Квантас» и «Изиджет» уже используют эту технологию.

По мнению Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC), «новой нормальностью» в крупных аэропортах вроде лондонского Хитроу, нью-йорского имени Кеннеди (JFK) и сингапурского Чанги станет почти полный переход на онлайн-регистрацию и бесконтактные платежи.

Предстоят радикальные изменения, и некоторые аэропорты, по всей видимости, начнут с того, что вообще перестанут пускать встречающих и провожающих — исключение сделают лишь для несовершеннолетних без сопровождения и для тех, кто нуждается в помощи.

Для этого потребуются обширные, полностью биометрические системы регистрации и эффективная система самообслуживания багажа, а также специальные зоны-«пузыри» и туннели для дезинфекции. (После регистрации багаж тоже будут пропускать через дезинфицирующий туннель). Придется нанести разметку для социального дистанцирования в коридорах и залах ожидания, выделить больше места для очередей и ожидания, установить плексиглас и другие защитные барьеры на стойках обслуживания клиентов, оборудовать станции санитарной обработки рук и теплового сканирования чтобы выявлять в толпе пассажиров с температурой. В некоторых крупных аэропортах эта система уже применяется.

«Пускать будут только признанных годными к полету», - предсказывает стратегическая компания SimpliFlying. В своем недавнем отчете она приводит порядка 70 шагов, которые в будущем предпримут пассажирские авиалинии, чтобы вернуть доверие пассажиров. Среди них — специальные багажные бирки после опрыскивания, электростатической и ультрафиолетовой обработки.

«Кому-то это покажется решением футуристическим, но ультрафиолетовая обработка в аэропортах мира вероятно станет обычным делом», - пишет газета The Telegraph. Лондонский Хитроу говорит, что запустит экспериментальную дезинфекцию поддонов для багажа.

Ожидается, что процесс посадки также станет «бесконтактным». Рассматриваются разные варианты, в том числе распознавание лиц, в некоторых аэропортах США этот метод уже используются на международных рейсах. Внутри салона будут зафиксированные кресла, электростатическое опрыскивание, бортпроводники в защитном снаряжении и, конечно же, обязательные маски. Крупные европейские перевозчики — например, Air France и KLM уже внедрили эти шаги, и ожидается, что их примеру последуют другие.

Что касается питания, то авиакомпании уже сейчас все реже предлагают еду на коротких рейсах и даже раздумывают перейти на «легкие закуски» на дальних. «Гонконгские авиалинии» кормить пассажиров вообще перестали.

По прогнозам SimpliFlying, по прибытии международные пассажиры должны будут предъявить какой-либо документ/паспорт иммунитета. Этот же вариант рекомендует пограничным службам и Международная ассоциация воздушного транспорта. Как только появится вакцина, пассажирам придется показывать справку о вакцинации.

«Кроме того пассажирам придется еще раз мерить температуру в пункте прибытия, а может, даже сдавать анализ крови на COVID-19», - предрекает издательский дом «Конде Наст». «Некоторые аэропорты — например, Гонконг и Вена перед тем, как пустить их в страну, берут пассажиров анализ крови на коронавирус. Но такие тесты — мера недолговечная».

Термометрию рекомендует и Международная ассоциация воздушного транспорта, а компания Airlines UK, которая представляет авиакомпании British Airways, EasyJet и Virgin Atlantic, считает, что «предварительную проверку» надо проводить на самом раннем этапе путешествия, сообщает «Телеграф».

Хотя стандартная процедура таких проверок и мероприятий не предусматривает, аэропорты и авиакомпании все же настаивают на единообразии. Кто будет мерить путешественникам температуру и отслеживать и другие симптомы Covid-19, пока неясно.

SimpliFlying предсказывает, что проверками в аэропортах займется некое новое федеральное агентство здравоохранения.

Как и после терактов 11 сентября, предстоит путь проб и ошибок — появятся первые пионеры, за которыми пойдут другие аэропорты и авиакомпании.

«Появятся новые процедуры регистрации с использованием цифровых технологий; станции для дезинфекции рук на равномерном расстоянии, в том числе в местах хранения багажа; бесконтактные платежи вместо наличных; лестницы станут предпочтительнее подъемников, где сложнее соблюдать двухметровую дистанцию; а тренажеры ради большего дистанцирования демонтируют», - пишет Всемирный совет по туризму и путешествиям.

Организация предрекает, что в ближайшие месяцы полеты постепенно возобновятся и появится некий новый порядок, который будет действовать до появления вакцины, когда можно будет привить миллиарды людей.

Первыми вернутся внутренние полеты вместе с «домашними» каникулами, затем возобновятся рейсы между соседними странами и внутри региона, а затем и межконтинентальное сообщение. Международная ассоциация воздушного транспорта предсказывает, что первыми летать начнут молодые пассажиры в возрасте от 18 до 35 лет — эта возрастная группа считается наименее уязвимой для Covid-19.

По словам президента и генерального директора ассоциации Глории Гевары возобновление авиаперевозок требует скоординированных шагов — в том числе новых стандартов и протоколов. Это ускорит восстановление мировой индустрии путешествий и туризма ведь потребители уже начинают планировать новые поездки, отметила она.

Новые правила и протоколы определяются в соответствии c рекомендациями представителей туристической отрасли — среди которых Международная ассоциация воздушного транспорта, Международный совет аэропортов, Международная ассоциация круизных линий, Туристическая ассоциация США, Тихоокеанская ассоциация путешествий, Международная организация гражданской авиации, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейская туристическая комиссия и Всемирная туристская организация.

Но при самых лучших намерениях, со всеми протоколами и стандартами, биометрическими системами и паспортами иммунитета, будущее авиаперевозок остается мрачным, считает Нирадж Чокши из Нью-Йорк таймс: «Большая часть мира закрыта для бизнеса, и всенародной вакцины пока не предвидится. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем авиакомпании выйдут на докризисный объем рейсов. Даже когда полеты возобновятся, отрасль рискует измениться, как после терактов 11 сентября».

За это время ряд авиакомпаний, особенно поменьше, разорятся или сольются с более крупными. «Из-за страха подхватить вирус в переполненном самолете может измениться конфигурация посадочных мест. Перевозчики поначалу попытаются соблазнить осторожных путешественников скидками, но если рейсы будут летать полупустые, придется поднять цены на билеты».

Генеральный директор «Боинга» Дейв Кэлхун говорит, что в зоне риска находятся не только малые авиакомпании. Он предрекает, что из-за пандемии обанкротиться по меньшей мере один крупный американский перевозчик. В интервью Саванне Гатри с NBC News он заявил: «К сентябрю станет понятнее. На 100% уровень трафика явно не восстановится. Не восстановится и на четверть. Возможно, к концу года мы выйдем к половине. Вне всяких сомнений, авиакомпаниям придется приспосабливаться».