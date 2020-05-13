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  13 мая 2020
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Власти Новой Зеландии отменили режим чрезвычайного положения в стране
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В связи с переходом на новый уровень смягчения карантинных ограничений в Новой Зеландии отменен режим чрезвычайного положения, который был введен 25 марта, пишет РИА Новости.

«Чрезвычайное положение в Новой Зеландии отменено, сейчас начался переходный период, по мере того как страна готовится перейти на второй уровень угрозы безопасности в связи коронавирусом», - сообщил министр гражданской обороны страны Пеени Хенаре.

Новая Зеландия выходит на второй уровень карантинных ограничений в 23:59 в среду по местному времени. Второй уровень будет пересмотрен 25 мая.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ранее заявила, что в рамках второго уровня смягчения ограничений откроются магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары с 21 мая. Поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.

По последним данным, в стране выявлено 1147 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.

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