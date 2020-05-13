Власти Новой Зеландии отменили режим чрезвычайного положения в стране

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CentralAsia (CA) - В связи с переходом на новый уровень смягчения карантинных ограничений в Новой Зеландии отменен режим чрезвычайного положения, который был введен 25 марта, пишет РИА Новости.

«Чрезвычайное положение в Новой Зеландии отменено, сейчас начался переходный период, по мере того как страна готовится перейти на второй уровень угрозы безопасности в связи коронавирусом», - сообщил министр гражданской обороны страны Пеени Хенаре.



Новая Зеландия выходит на второй уровень карантинных ограничений в 23:59 в среду по местному времени. Второй уровень будет пересмотрен 25 мая.



Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ранее заявила, что в рамках второго уровня смягчения ограничений откроются магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары с 21 мая. Поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.



По последним данным, в стране выявлено 1147 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.