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  13 мая 2020
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В Великобритании с сегодняшнего дня снимаются некоторые карантинные ограничения

CentralAsia (CA) -  В рамках первого этапа смягчения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, с сегодняшнего дня в Великобритании разрешено гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.

Разрешено встречаться с человеком (только с одним за раз), с которым вы не живете в одном доме, с условием, что нужно соблюдать нормы социальной дистанции, также можно на машине ездить на море или в парк, но только с членами своей семьи.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в 3200 фунтов.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Британии зарегистрировано 227,7 тыс. зараженных коронавирусом.

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