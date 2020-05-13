В Великобритании с сегодняшнего дня снимаются некоторые карантинные ограничения

CentralAsia (CA) - В рамках первого этапа смягчения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, с сегодняшнего дня в Великобритании разрешено гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.

Разрешено встречаться с человеком (только с одним за раз), с которым вы не живете в одном доме, с условием, что нужно соблюдать нормы социальной дистанции, также можно на машине ездить на море или в парк, но только с членами своей семьи.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в 3200 фунтов.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Британии зарегистрировано 227,7 тыс. зараженных коронавирусом.