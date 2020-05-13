Фото — В Монголии после 5 месяцев карантина снова открылись школы

CentralAsia (MNG) - С января все учебные заведения в Монголии были закрыты в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса.

После пяти месяцев блокировки Кабмин Монголии принял решение открыть учебные центры, которые будут проводить курсы до 1 сентября, но под строгим контролем.

После такого долгого перерыва монгольские старшеклассники снова в школьной форме.

С 11 мая школы начали готовить выпускников к экзаменам. В одном классе должно быть не более 10 учеников.

По данным Министерства образования, культуры, науки и спорта страны, в общей сложности 596 средних школ по всей стране проводят уроки. Ученики 12-класса могут пройти до трех репетиций уроков.

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