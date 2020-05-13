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  13 мая 2020
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Рост ВВП Узбекистана в 2020 году ожидается на уровне 1,5% - ЕБРР

CentralAsia (UZ) -  По прогнозам ЕБРР, в Узбекистане будет зафиксирован скромный рост ВВП в 1,5 процента, несмотря на глобальный экономический спад, вызванный вспышкой пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном 13 мая макроэкономическом отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Банк прогнозирует рост экономики Узбекистана на уровне 6,5 процента в 2021 году на фоне восстановления экспорта и роста внутреннего спроса.

Согласно отчету «Региональные Экономические Перспективы» ЕБРР, экономика замедлится ввиду воздействия мер по сдерживанию коронавируса и сокращению объемов экспорта.

Быстрое расширение кредитования частного сектора, которое наблюдалось до кризиса, может стать источником уязвимости в случае, если меры по социальному дистанцированию будут действовать в течение длительного периода времени, что будет иметь негативные последствия для стабильности банковской системы.

Ожидается, что денежные переводы из России, на долю которых приходится около 8 процентов ВВП, сократятся, и ожидается, что сектора туризма и гостиничного хозяйства сильно пострадают от сбоев, связанных с коронавирусом, говорится в докладе.

В отчете поясняется, что, несмотря на то, что Китай является основным рынком для экспорта товаров из Узбекистана, на его долю приходится лишь около 14 процентов от общего объема экспорта, а общая структура экспорта страны более диверсифицирована с точки зрения продуктов и рынков по сравнению с другими странами Центральной Азии

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