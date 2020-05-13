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  13 мая 2020
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В Узбекистане от коронавирусной инфекции вылечились 2046 человек

CentralAsia (UZ) -  Самый высокий показатель выздоровления от коронавируса в Ферганской долине зафиксирован в Фергане. В области на лечении остался всего 1 пациент, - сообщил Минздрав.

Сегодня в Ферганской области от коронавирусной инфекции полностью выздоровели и отправились на реабилитацию 6 человек.

Среди выздоровевших 3 человека из Ферганской области, по 1 – Республики Каракалпакстан, Наманганской и Андижанской областей. 3 граждан прибыли чартерным рейсом из Турции, 1 человек является водителем дальнего следования и приехал из России. Все они были помещены на карантин. Как только коронавирус был обнаружен, их госпитализировали. Остальные 2 граждан заразились в результате контакта с больными. Среди выздоровевших 2 мужчин и 4 женщин, самой старшей – 54 года, а младшему – 23 года.

Самый высокий показатель выздоровления зафиксирован в Ферганской области и она близка с получению статуса свободной от коронавируса территории. Здесь полностью выздоровели 156 человек. И на лечении остался всего 1 человек.

В настоящее время в стране от коронавирусной инфекции полностью вылечились 2046 человек.

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