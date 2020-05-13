Минобороны Китая объявило, что пожертвует Монголии защитное оборудование на 1 миллион юаней

CentralAsia (MNG) - Общество Красного Креста Китая объявило, что передаст 20 000 масок N95 и полностью оборудованный автомобиль скорой помощи столичному управлению здравоохранения Улан-Батора. Маски N95 будут распределены среди врачей и специалистов, работающих в сфере здравоохранения.

А также Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики объявило, что передаст Министерству здравоохранения Монголии защитную одежду на один миллион юаней или $142 тыс.

Миссия Общества Красного Креста Китая (ОККК) отражена в законе об Обществе Красного Креста Китая, который был распространён по всей стране членами молодёжных организаций КK, через средства массовой информации и с помощью плакатов. ОККК имеет хорошие рабочие отношения с правительством, обеспечивая поддержку государству в областях по оказанию помощи при ЧС и в области охраны здоровья. Быстрое развитие Национального Общества имело место после начала реформ и открытия Китая внешнему миру в конце 1970-х. Президент Государства, Цзян Цзэминь, стал первым главой государства, почётным президентом Национального Общества. Это событие служит доказательством особого внимания и поддержки, оказываемой Обществу правительством, и оказывает глубокое воздействие на деятельность Красного Креста в Китае.

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