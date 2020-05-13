Узбекистан отправил в Таджикистан партию автомобилей скорой помощи

CentralAsia (UZ) - Компания UzAuto Motors в целях оказания помощи больным в период пандемии отправила в Таджикистан партию автомобилей скорой помощи выполненных на базе автомобиля Damas.

Как сообщили в компании, каждый автомобиль был укомплектован дополнительными средствами индивидуальной защиты медицинского персонала. Автомобили были переданы Министерству здравоохранения Республики Таджикистан для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений.

Производство данного спецтранспорта на базе автомобиля Damas было налажено компанией UzAuto Motors с 1996 года. Автомобили скорой помощи предназначены для транспортировки пациентов в сопровождении медицинского персонала.