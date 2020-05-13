Махмуд Шаумаров: Точечный, индивидуальный подход в каждой стране (интервью)

CentralAsia (CA) - Точечный, индивидуальный подход в каждой стране. Интервью Махмуда Шаумарова регионального координатора проекта «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции».



Сложная региональная программа, которую Вы возглавляете, вступает в третий год реализации в пяти странах Центральной Азии. Чего удалось достичь?



Многострановой проект ФАО/ГЭФ является многокомпонентным и комплексным, и уникальная его особенность заключается в том, что основными его инициаторами и донорами являются сами страны-участницы. Из общей стоимости проекта, составляющей $76 млн, страны-участницы – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан вложили в него почти 50 млн. И поэтому одним из основных его достижений я бы назвал эффективное взаимодействие и высокий уровень понимания между странами.



Второе – нам удалось сформировать слаженную команду профессионалов, которые организуют деятельность проекта на местах, в странах.



Поскольку основная задача проекта заключается в том, чтобы адаптировать в местных условиях и распространять самые успешные практики эффективного использования природных ресурсов, то важнейшим условием успеха деятельности является наличие в команде сильных технических экспертов. Они должны обладать обширными знаниями и серьезным опытом работы в области земельных и водных ресурсов, а также владеть различными технологиями, учитывающими тенденции изменения климата. Агролесоводство и другие передовые ресурсосберегающие технологии, наработанные в мире на протяжении последних 20 лет - в том числе.



Благодаря этому в восемнадцати пилотных зонах в засушливых, засоленных и подверженных почвенной деградации районах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана уже третий год идут полевые работы.



В пяти областях Казахстана при поддержке Министерства сельского хозяйства РК продолжаются мероприятия по адаптации соле и засухоустойчивых культур, ресурсосберегающих технологий, практик мелиорации засоленных почв, а также по производству пастбищных и кормовых культур, управлению и восстановлению пастбищ.



В Кыргызстане проект в партнерстве с НПО «Кемп-Алатоо» активно взаимодействует с местными сообществами в Нарынской области, укрепляя их знания и навыки по устойчивому управлению пастбищами.



В четырех районах Таджикистана сформированы инициативные группы женщин-фермеров, которые уже расширяют площади под солеустойчивыми культурами в своих хозяйствах.



В засушливых Бухарской и Сурхандарьинской областях, а также в Каракалпакстане (Узбекистан) в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, Комитетом лесного хозяйства, Комитетом охраны природы Узбекистана и другими агентствами ООН нам удалось в кратчайшие сроки запустить инициативу «Миллион фруктовых деревьев». На сегодняшний день заложено уже свыше 300 тысяч фруктовых и орехоплодных деревьев, к концу этого года эта цифра вырастет до 500 тысяч. Посадки будут продолжаться в течение трех лет, и мы не намерены ограничиваться изначально запланированным количеством деревьев.



Все пять стран в Центральной Азии сильно отличаются друг от друга, - как ландшафтами, так и экономическим статусом. Как удается находить точки соприкосновения?



Каждая страна-участница проекта уникальна, поэтому невозможно во всех странах региона внедрять одни и те же стандарты и подходы. Мы используем точечный, индивидуальный подход в каждой стране. И здесь на первый план выходит хорошая координация, взаимопонимание и сотрудничество как в самой команде, так и с многочисленными партнерами проекта в странах.



Мы – ФАО и наш донор ГЭФ – не просто приходим и говорим что и как делать. Мы прежде всего организуем диалог - слушаем людей, анализируем действующее законодательство, изучаем условия и ситуацию на местах и с учетом мнений специалистов, местных органов власти, землепользователей, представителей научных кругов и других партнеров разрабатываем шаги по рациональному использованию земельных и водных ресурсов.



Кроме этого, на каждом этапе мы обязательно привлекаем местное население – женщин и мужчин, представителей всех социальных групп, чтобы проект приносил пользу всем – сельхозпроизводителям, их семьям, окружающей среде и населению в целом.



Каковы планы проекта на 2020 год? Есть ли в этих планах что-то такое, что никогда не делалось в регионе?



Несмотря на определенные сложности, связанные с COVID19, из-за которых мы вынуждены были отложить часть планируемых мероприятий, тренингов и закупок на более поздние сроки, этот год очень важен, поскольку проект будет продолжать в странах широкомасштабное распространение технологий, отработанных в предыдущие два года и хорошо себя зарекомендовавших на местах.



На сегодняшний день более 50% сельхозземель в странах Центральной Азии подвержены различной степени деградации. Однако почва является важнейшим ресурсом для сельхозпроизводства и обеспечения продовольственной безопасности и поэтому важнейшим компонентом проекта является реализация необходимых мероприятий для существенного снижения темпов деградации почвы.



В рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и Рамочной Конвенции ООН по изменению климата мы будет продолжать в этом году разработку плана действий для достижения нейтрального баланса деградации земель (LDN – Land Degradation Neutrality) и реализацию в странах интегрированных планов управления природными ресурсами, направленных на сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов.

Также мы продолжим работу с партнерами проекта над созданием региональной платформы обмена знаниями по устойчивому управлению природными ресурсами.



Онлайн платформа будет включать базу данных различных практик и технологий, собранных со всего региона Центральной Азии, и позволит лицам, принимающим решения и землепользователям применять оптимальные подходы в повседневной практике.



Помимо этого, мы будем проводить экономический анализ, чтобы на местах люди осознали выгоду от таких технологий. К примеру, в настоящее время мы собираем данные для экономического анализа того, как засуха и деградация сельхозземель влияют на ВВП, благосостояние населения в регионе, на экосистемные услуги, а также на производительность сельского хозяйства. Этот анализ также помогает определить объем финансовых ресурсов для существенного сокращения масштабов деградации почвы и возврату ее в сельскохозяйственный оборот.



Результаты этой работы и поддержка ответственных ведомств в странах крайне необходима, поскольку численность населения в регионе растет, увеличивается спрос на продовольствие и если мы сегодня не позаботимся о повышении плодородия земли и бережном использовании водных ресурсов, то уже завтра и в среднесрочной перспективе будет очень сложно и дорого обеспечивать продовольственную безопасность.



Расскажите о себе? Долго пришлось учиться, и какой опыт Вам пригодился, чтобы получить такой сложный и интересный контракт с ФАО?



Чтобы стать квалифицированным специалистом в области экономики сельского хозяйства и развития села, я учился в национальном и европейских высших учебных заведениях более 10 лет. Потом 14 лет работал в различных международных структурах ООН и весь опыт работы в этих организациях мне пригодился. Также, важную роль в этом сыграли мои наставники и родители, которые поддерживают меня все эти годы. Я продолжаю учиться, потому что проект большой и сложный, он требует применения лидерских качеств, навыков дипломатии, а также постоянных инноваций и использования современных знаний, подходов, поиска новых решений и изучения успешных практик в мире.