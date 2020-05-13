В апреле в Монголии родились 166 близнецов

CentralAsia (MNG) - В Монголии 24,9 тысячи матерей родили детей за первые 4 месяца 2020 года и увеличили показатели рождаемости на 22 (0,1%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Было зарегистрировано 97 (0,4%) домашних родов, что на 12 (14,1%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В апреле 2020 года насчитали 6405 рожениц, и это число уменьшилось на 235 матерей (3,5%) по сравнению с предыдущим месяцем. Зарегистрировано 23 домашних родов (0,4%), что на 6 (20,7%) меньше, чем в предыдущем месяце.

Согласно «Электронной регистрации рождений», проведенной Министерством здравоохранения Монголии, в апреле 2020 года 6316 матерей родили детей, а 6399 детей получили регистрационные номера. Из общего числа новорожденных 3320 мальчиков и 3079 девочек и 166 близнецов.

Средний вес новорожденных составлял 3409 грамм, а средний рост новорожденных составлял 50,7 см. С точки зрения возраста рожениц, 3,8 процента матерей рожали детей в возрасте до 20 лет, 92,0 процента были в возрасте 20-39 лет и 4,2 процента были старше 40 лет. По уровню образования 1,3 процента родивших матерей не имели образования, 3,7 процента имели начальное образование, 12,7 процента имели низшее среднее образование, 33,3 процента имели среднее образование, 5,8 процента имели техническое и профессиональное образование, 41,7 процента имели диплом и степень бакалавра и 1,5 процента имеют среднее или высшее образование. По семейному положению матерей 54,0 процента родившихся матерей состояли в законном браке, 44,2 процента из них были женаты, но официально не зарегистрированы, а 1,8 процента были разведены.

На национальном уровне число рождений достигло 25,1 тыс., а за первые 4 месяца 2020 года увеличилось на 40 (0,2%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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