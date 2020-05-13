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  13 мая 2020
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В России за сутки выявлены 10 028 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрированы 10 028 случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 96 человек. Об этом 13 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные выявлены в 83 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4461 (44,5%).

На 13 мая в стране нарастающим итогом выявлен 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции, скончались — 2212 человек, выздоровели — 48 003.

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