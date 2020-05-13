В Зарафшане эвакуировали 300 человек из-за схода селя (видео)

CentralAsia (UZ) - Город Зарафшан в Навоийской области был затоплен в ночь на 13 мая. МЧС сообщило, что сель наблюдался 13 мая с 2:30 до 4:30 ночи.

По предварительным данным министерства, 4 дома были частично повреждены наводнением, а 300 человек были эвакуированы в безопасный район. На место происшествия незамедлительно прибыли 9 единиц техники и 70 человек сотрудников МЧС Навоийской области.

«В результате принятых своевременных мер жизнь граждан была спасена», - сказано в сообщении.

Видеозаписи наводнения в Зарафшане также распространяются в социальных сетях. Как отмечают пользователи в в социальных сетях, в Зарафшане прошёл сильный ветер с ливнем.