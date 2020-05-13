Главный инфекционист США: умерших от коронавируса больше чем сообщается

CentralAsia (CA) - Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает количество жертв коронавируса в стране заниженным. Об этом он заявил, выступая на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США, передает Иносми.

Специалист по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи выступая в сенатском комитете, заявил, что количество жертв коронавируса почти наверняка больше, чем приблизительно 80 тыс., о которых говорится в официальных данных, пишет издание.

Доктор Фаучи и другие чиновники администрации Трампа выступили с показаниями на заседании Комитета Сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, проходившем под названием «COVID-19: безопасное возвращение на работу и возобновление занятий в школе». Во время заседания независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс задал вопрос об официальных данных о количестве умерших.

«Доктор Фаучи, согласно официальной статистике, в результате пандемии умерло более 80 тысяч американцев. Однако некоторые эпидемиологи предполагают, что количество смертельных случаев, возможно, на 50% больше указанного. Каково ваше мнение?», - спросил Сандерс.

«Я не уверен, сенатор Сандерс, что их число на 50% выше, но большинство из нас считают, что количество смертей, вероятно, выше указанного числа. Дело в том, что, учитывая ситуацию — особенно в Нью-Йорке, когда приходилось работать в очень напряженных условиях в связи с огромной нагрузкой на систему здравоохранения, возможно, были люди, умершие дома, которые были заражены вирусом, но которые не считались заболевшими этим вирусом, поскольку они так и не попали в больницу», - ответил Фаучи.

«Поэтому отвечая на ваш вопрос прямо, я считаю, что вы правы, что это число, вероятно, больше. Я не знаю точно, на сколько процентов больше, но оно почти наверняка больше», - заявил Фаучи.

Ответ Фаучи противоречит тому, что, по имеющимся данным, сказал в неофициальном порядке президент Дональд Трамп, а именно о том, что официальное число умерших «завышено». Но его ответ согласуется с многочисленными данными исследований о большем числе смертей во время пандемии, пишет автор.