Из России прибыли 347 монгольских курсантов военного училища

CentralAsia (MNG) - Сегодня монгольские курсанты, которые учатся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах, вернулись домой с тремя чартерными военными самолетами ВВС РФ.

Первый самолет из Новосибирска приземлился в Улан-Баторе в 13:25. Самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы приземлились в международном аэропорту Буянт-Ухаа в 15:17 и 15:21 соответственно.

Эвакуация прошла после онлайн-обсуждения между министром обороны Монголии Н.Энхболдом и его российским коллегой Сергеем Шойгу в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как только курсанты прибыли, они были подготовлены к анализу сегодня вечером, а результаты теста будут объявлены завтра.

Курсанты подвергаются высокому риску, потому что они подверглись воздействию источника инфекции, а некоторые из них контактировали с инфицированным человеком. Таким образом, немедленный анализ и классификация должны быть выполнены.

Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), Военный госпиталь, санатория Бага Баян и отель Toyoko Inn Ulaanbaatar готовы принимать курсантов.

«Среди курсантов есть люди, которые вступали в контакт с инфицированными людьми и выздоравливают от коронавируса», - сказал А. Амбасельмаа, начальник отдела надзора и исследований Национального центра научно-технических исследований.

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