Парламент Казахстана одобрил обязательную вакцинацию детей

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CentralAsia (KZ) - Мажилис парламента Казахстана одобрил во втором чтении проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, который предусматривает введение обязательной вакцинации для детей, сообщает Tengrinews.kz.

«Итоговая сравнительная таблица содержит 717 принятых поправок», - заявила депутат Зауреш Аманжолова.

По ее словам, также предлагались две поправки. В пункте статьи по проведению профилактических прививок изменить слова «обязаны» на слово «вправе». И исключить запрет непривитым детям посещать детские сады. Но эти поправки не были приняты, отметила Аманжолова.

«В итоге было принято решение, по которому все прививки будут четко разделены на обязательные и добровольные, а допуск детей будет осуществляться в зависимости от уровня «коллективного иммунитета» в детском саду», - заявила депутат.

Ранее сообщалось, что в перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки, вошли: вирусный гепатит А (В15), вирусный гепатит В (В16), гемофильная инфекция типа b (В96.3), дифтерия (А36), злокачественные новообразования шейки матки (С53), коклюш (А37), корь (В05), краснуха (В06), пневмококковая инфекция (В95.3), полиомиелит (А80), столбняк (А33-А35), туберкулез (А15-А19) и эпидемический паротит (В26).

Норма о введении обязательной вакцинации вызвала споры среди казахстанцев. Многие высказывались против нее. При этом в Минздраве заявили, что отказ от вакцинации детей является нарушением права детей на охрану здоровья, гарантированного Конституцией, определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и законом «О правах ребенка в Республике Казахстан».

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