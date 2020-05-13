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  13 мая 2020
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Масштабная аккумуляторная система была установлена в сети центральной энергосистемы Монголии

CentralAsia (MNG) -  На своем очередном заседании 13 мая Кабмин утвердил проект кредитного соглашения по первому проекту накопления энергии коммунального назначения, который будет совместно реализован правительством Монголии и Азиатским банком развития и уполномоченным министром финансов Ч.Хурэлбаатаром заключить кредитное соглашение с АБР.

АБР предоставляет льготный кредит в размере 100 миллионов долларов США для реализации проекта, который направлен на установку крупномасштабной системы хранения аккумуляторов в энергосистеме центральной энергосистемы (ЭЦЭ) для обеспечения стабильности и безопасности центральной энергосистемы.

Спрос на электроэнергию в Монголии увеличивается на 5 процентов или 50 МВт каждый год в пиковые периоды, и энергетические объекты справляются со спросом, работая на полную мощность.

Таким образом, проект откроет для страны возможность улучшить свою энергетическую независимость, поддержать использование возобновляемых источников энергии, сохранить баланс между производством и потреблением энергии и снизить энергоэффективность.

Кроме того, Азиатский банк развития (АБР) принял решение предоставить правительству Монголии кредит в размере 100 млн. долларов США, чтобы снизить негативные последствия, вызванные пандемией коронавируса в области здравоохранения и экономики.

Президент АБР Масацугу Асакава отметил: «Негативные последствия в экономике из-за кризиса, вызванные пандемией огромны, и угроза общественному здоровью все еще остаются высокими. Таким образом, эта поддержка от АБР поможет финансировать важную поддержку уязвимым группам населения и предприятиям, смягчить негативные последствия от пандемии в экономике, удовлетворить финансовые потребности в области здравоохранения и социальной защиты, и станет важной поддержкой в деятельности правительства».

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