[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане перевернувшийся трактор насмерть придавил двух женщин

CentralAsia (UZ) -  В Бухарской области 12 мая водитель трактора с двумя прицепами, ехавший по грунтовой дороге, опрокинулся в канал.

В результате пассажиры, находившиеся в одном из прицепов 34-летняя О.И. и 33-летняя Ш.П. получив телесные тяжкие телесные повреждения скончались на месте события, - сообщила пресс-служба МВД.

Еще одна пассажирка 38-летняя Ф.Ж. с тяжкими телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение Рамитанского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

print
  • Власти Новой Зеландии отменили режим чрезвычайного положения в стране
  • В Беларуси от коронавируса выздоровели 6974 пациента
  • В России ритуальщики подрались за тело умершего от коронавируса. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com