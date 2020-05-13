В Узбекистане перевернувшийся трактор насмерть придавил двух женщин

CentralAsia (UZ) - В Бухарской области 12 мая водитель трактора с двумя прицепами, ехавший по грунтовой дороге, опрокинулся в канал.

В результате пассажиры, находившиеся в одном из прицепов 34-летняя О.И. и 33-летняя Ш.П. получив телесные тяжкие телесные повреждения скончались на месте события, - сообщила пресс-служба МВД.

Еще одна пассажирка 38-летняя Ф.Ж. с тяжкими телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение Рамитанского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

