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  13 мая 2020
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В Самарканде медик заразил коронавирусом 34 человек

CentralAsia (UZ) -  Завотделением больницы в Самаркандской области заразил 34 человек, в том числе свою супругу, родственников, пациентов и коллег.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, несмотря на симптомы, врач не обратился за медпомощью и занимался самолечением.

Отмечается, что все 34 человека, инфицированных вирусом, проходят лечение в областной инфекционной больнице.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение санитарного законодательства, ведется следствие. С 13 мая из-за этого в Самарканде усилены карантинные меры. Число случаев COVID-19 в Самаркандской области выросло с 173 до 204.

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