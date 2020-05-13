В Германии за сутки выявили 103 зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - За сутки в Германии зарегистрировано 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldometers.

Также за сутки от вируса скончались 17 пациентов.

На 13 мая общее количество зараженных в Германии достигло 173,2 тыс. человек, жертвами вируса стали более 7,7 тыс. человек.

Топ-5 стран по количеству случаев коронавируса:

США — 1,3 млн;

Россия — 242 тысяч;

Испания — 228 тысяч;

Великобритания — 227 тысяч;

Италия — 221 тысяч.