В Германии за сутки выявили 103 зараженных коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 17:03, 13 мая 2020
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CentralAsia (CA) - За сутки в Германии зарегистрировано 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldometers.
Также за сутки от вируса скончались 17 пациентов.
На 13 мая общее количество зараженных в Германии достигло 173,2 тыс. человек, жертвами вируса стали более 7,7 тыс. человек.
Топ-5 стран по количеству случаев коронавируса:
США — 1,3 млн;
Россия — 242 тысяч;
Испания — 228 тысяч;
Великобритания — 227 тысяч;
Италия — 221 тысяч.