[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Германии за сутки выявили 103 зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За сутки в Германии зарегистрировано 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldometers.

Также за сутки от вируса скончались 17 пациентов.

На 13 мая общее количество зараженных в Германии достигло 173,2 тыс. человек, жертвами вируса стали более 7,7 тыс. человек.

Топ-5 стран по количеству случаев коронавируса:

США — 1,3 млн;

Россия — 242 тысяч;

Испания — 228 тысяч;

Великобритания — 227 тысяч;

Италия — 221 тысяч.

print
  • Фото — В Таджикистане проводится масштабная дезинфекция
  • Статистика по коронавирусу в Европе снова пошла вверх
  • В Алматы ежедневный прирост заражения коронавирусом составил 3,8%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com