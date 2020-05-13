Посольство Узбекистана в России выплатит по $165 некоторым мигрантам, застрявшим в РФ

CentralAsia (UZ) - С 14 мая посольство Узбекистана в Москве и генеральные консульства РУз в регионах России из средств, поступивших на благотворительный счет посольства, начинают выплату единовременной материальной помощи узбекистанцам, оказавшимся в затруднительном положении.

Как сообщается, выплаты будут осуществляться инвалидам, женщинам, имеющим на иждивении детей до 2-х лет, а также беременным женщинам со сроком беременности более 7 месяцев, лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19, студентам, обучающимся на очных отделениях российских вузов.

Помощь оказывается исключительно в форме единовременной выплаты денежных средств исходя из установленного в России минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).

В целях обеспечения прозрачности выделения финансовых средств нуждающимся согражданам посольство на еженедельной основе будет публиковать на своем сайте и официальных страницах в соцсетях отчет о расходовании средств.

В посольстве отметили, что материальная помощь будет выплачиваться из средств, переданных спонсорами, в том числе миллиардером узбекского происхождения Алишером Усмановым.