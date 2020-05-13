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  13 мая 2020
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В Узбекистане сменили главу налогового комитета

CentralAsia (UZ) -  Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев назначен председателем Государственного налогового комитета. Бехзод Мусаев стал заместителем премьер-министра по вопросам социального развития, сообщил лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в своем Telegram-канале.

13 мая в Ташкенте оба назначения было одобрено депутатами.

Шерзод Кудбиев (на фото справа) родился в 1981 году, выпускник Ферганского политехнического института по специальности финансы и кредит. С 2018 по 2019 год возглавлял Министром занятости и трудовых отношений, до этого был хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В августе 2019-го назначен советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

Бехзод Мусаев (на фото слева ) был главой Государственного налогового комитета с конца 2018 года. Родился в 1973 году, окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2004 году — Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте. До назначения главой ГНК работал первым зампредседателя комитета.

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