Железнодорожные ведомства Туркменистана, Узбекистана и Ирана провели переговоры

- Туркменистан, политика
- 17:51, 13 мая 2020
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CentralAsia (TM) - В Ашхабаде в агентстве «Туркмендемирёллары» 12 мая в формате видеосвязи состоялись переговоры руководителей железнодорожных министерств и ведомств Туркменистана, Узбекистана и Ирана. Об этом сообщил МИД Туркменистана.
Туркменскую сторону возглавил вице-премьер по вопросам транспорта, связи и промышленности Байрамгелди Овезов, узбекскую сторону – министр транспорта Эльёр Ганиев, иранскую – министр дорожного и городского строительства Мохаммад Эслами.
Были рассмотрены предпринимаемые меры в железнодорожной сфере для предотвращения воздействия коронавируса на развитие торгово-экономического сотрудничества.
В этот же день в МИД состоялась онлайн-встреча с делегацией Ирана. По данным госинформагентства ТДХ, обсуждалось сотрудничество в сфере транспорта и здравоохранения, строительства совместных объектов, а также реализация достигнутых ранее договоренностей между главами двух стран – Гурбангулы Бердымухамедовым и Хасаном Рухани.
Стороны также затронули тему активизации транспортных перевозок и обеспечения безопасности на контрольно-пропускных пунктах туркмено-иранской границы с учетом эпидемиологической ситуации.
В настоящее время Туркменистан является единственной соседней страной, граница которой с Ираном все еще закрыта.
12 мая заместитель министра иностранных дел по экономическим вопросам Ирана Голам-Реза Ансари заявил, что, возможно, ирано-туркменская граница откроется в течение 10–20 дней.