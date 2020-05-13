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  13 мая 2020
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Железнодорожные ведомства Туркменистана, Узбекистана и Ирана провели переговоры

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде в агентстве «Туркмендемирёллары» 12 мая в формате видеосвязи состоялись переговоры руководителей железнодорожных министерств и ведомств Туркменистана, Узбекистана и Ирана. Об этом сообщил МИД Туркменистана.

Туркменскую сторону возглавил вице-премьер по вопросам транспорта, связи и промышленности Байрамгелди Овезов, узбекскую сторону – министр транспорта Эльёр Ганиев, иранскую – министр дорожного и городского строительства Мохаммад Эслами.

Были рассмотрены предпринимаемые меры в железнодорожной сфере для предотвращения воздействия коронавируса на развитие торгово-экономического сотрудничества.

В этот же день в МИД состоялась онлайн-встреча с делегацией Ирана. По данным госинформагентства ТДХ, обсуждалось сотрудничество в сфере транспорта и здравоохранения, строительства совместных объектов, а также реализация достигнутых ранее договоренностей между главами двух стран – Гурбангулы Бердымухамедовым и Хасаном Рухани.

Стороны также затронули тему активизации транспортных перевозок и обеспечения безопасности на контрольно-пропускных пунктах туркмено-иранской границы с учетом эпидемиологической ситуации.

В настоящее время Туркменистан является единственной соседней страной, граница которой с Ираном все еще закрыта.

12 мая заместитель министра иностранных дел по экономическим вопросам Ирана Голам-Реза Ансари заявил, что, возможно, ирано-туркменская граница откроется в течение 10–20 дней.

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