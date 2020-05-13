Первый контейнерный поезд из Китая в Туркменистан проследовал транзитом через Казахстан

CentralAsia (TM) - Впервые контейнерный поезд Китай – Туркменистан, состоящий из 44 сорокафутовых контейнера с генеральными грузами, проследовал транзитом через Казахстан. Об этом сообщает Национальная железнодорожная компания Казахстана «Казахстан темир жолы» (KTZ).

Поезд был отправлен с китайской станции Цзинань Нань, далее через казахстанские пограничные переходы Хоргос, Алтынколь и Болашак проследовал в направлении туркменской станции Гыпджак.

В составе контейнерного поезда 44 сорокафутовых контейнера с генеральными грузами.

Общее время в пути следования из пункта отправления в пункт назначения - 8 суток.

Контейнерный сервис имеет преимущества оперативно доставлять грузы из Китая в Туркменистан. Новое сообщение откроет дополнительные возможности торгово-экономического сотрудничества и будет способствовать увеличению объемов грузопотоков, подчеркивает казахстанская железнодорожная компания.