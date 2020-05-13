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  13 мая 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса превысило 800 человек

CentralAsia (TJ) -  За последние сутки в Таджикистане зарегистрировано 72 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая сообщило Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, на сегодня 4148 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 547 человек были выписаны домой после излечения из учреждений здравоохранения.

Общее количество зараженных в стране достигло 801 человека, из них умерли 23 пациента.

Коронавирус в Таджикистане
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