В Узбекистане выявили ещё 28 случаев коронавируса. Всего 2596

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 18:00 часов 13 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2596. Рост за 6 часов составил 28 человек.

Как сообщили в Минздраве, из подтвержденных сегодня 49 новых случаев 22 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 27 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.

В стране в данное время показатель выздоровления составляет 79 процентов. На сегодняшний день по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 2055 человек.