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  14 мая 2020
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В Узбекистане скончался 11-ый пациент с коронавирусом
Аппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
// Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде 13 мая скончался мужчина, заражённый коронавирусом, - сообщил Минздрав.

По данным Минздрава, 9 мая текущего года пациент был помещен в отделение реанимации Самаркандского областного отделения Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи по причине кровотечения из носа и тяжелого состояния. У пациента был диагностирован COVID-19.

Мужчина находился под диспансерным наблюдением с диагнозом хроническая почечная недостаточность и тяжелая анемия. С 28 апреля по 5 мая этого года мужчина проходил лечение в медицинском учреждении и регулярно получал сеансы диализа.

Несмотря на усилия врачей, пациент умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

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