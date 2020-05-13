В Узбекистане скончался 11-ый пациент с коронавирусом

Аппарат искусственной вентиляции легких // Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Самарканде 13 мая скончался мужчина, заражённый коронавирусом, - сообщил Минздрав.



По данным Минздрава, 9 мая текущего года пациент был помещен в отделение реанимации Самаркандского областного отделения Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи по причине кровотечения из носа и тяжелого состояния. У пациента был диагностирован COVID-19.

Мужчина находился под диспансерным наблюдением с диагнозом хроническая почечная недостаточность и тяжелая анемия. С 28 апреля по 5 мая этого года мужчина проходил лечение в медицинском учреждении и регулярно получал сеансы диализа.

Несмотря на усилия врачей, пациент умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.