Турция открыла продажу билетов на рейсы в Ашхабад

- Туркменистан, общество
- 23:41, 13 мая 2020
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CentralAsia (TM) - Авиакомпания "Turkish airlines" начала продавать билеты на рейсы в Ашхабад, начиная с 28 мая, сообщили источники turkmen.news в Стамбуле.
Эту информацию подтверждает и сайт авиаперевозчика. Стоимость билета в одну сторону составляет 1480 лир (около $212). Билеты доступны на все последующие числа, что может означать, что рейсы будут регулярными.
Туркменские СМИ возобновление воздушного сообщения между Турцией и Туркменистаном не анонсировали. Международный аэропорт Ашхабада на данный момент зарубежные рейсы не принимает.
Turkish airlines перестали летать в Туркменистан в начале марта.
Источник turkmen.news, близкий к национальному авиаперевозчику Туркменистана, выразил сомнение, что рейсы действительно будут осуществляться.
«В ситуации с пандемией коронавируса пока нет никакого прогресса, нет ни вакцин, ни лечения, — сказал он. – А, учитывая панический страх наших властей перед этой заразой, вряд ли они позволят туркам летать в Ашхабад».
Турция, по данным университета Джона Хопкинса, занимает 9 место в мире по числу заразившихся COVID-19.