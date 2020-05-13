Турция открыла продажу билетов на рейсы в Ашхабад

CentralAsia (TM) - Авиакомпания "Turkish airlines" начала продавать билеты на рейсы в Ашхабад, начиная с 28 мая, сообщили источники turkmen.news в Стамбуле.

Эту информацию подтверждает и сайт авиаперевозчика. Стоимость билета в одну сторону составляет 1480 лир (около $212). Билеты доступны на все последующие числа, что может означать, что рейсы будут регулярными.

Туркменские СМИ возобновление воздушного сообщения между Турцией и Туркменистаном не анонсировали. Международный аэропорт Ашхабада на данный момент зарубежные рейсы не принимает.

Turkish airlines перестали летать в Туркменистан в начале марта.

Источник turkmen.news, близкий к национальному авиаперевозчику Туркменистана, выразил сомнение, что рейсы действительно будут осуществляться.

«В ситуации с пандемией коронавируса пока нет никакого прогресса, нет ни вакцин, ни лечения, — сказал он. – А, учитывая панический страх наших властей перед этой заразой, вряд ли они позволят туркам летать в Ашхабад».

Турция, по данным университета Джона Хопкинса, занимает 9 место в мире по числу заразившихся COVID-19.