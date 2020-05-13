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  14 мая 2020
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МИД Узбекистана подтвердил скопление узбекистанцев на границе России и Казахстана
Предыстория: На границе Оренбуржья и Казахстана скопились сотни узбекистанцев, желающие вернуться домой

CentralAsia (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана в г.Казань, в пограничном пункте «Маштаково» в Самарской области и пункте пропуска «Сагарчинск» Оренбургской области (Россия) наблюдается скопление несколько сотен граждан Узбекистана.

"Данные граждане на автотранспортных средствах пребывают с разных регионов России и требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения в Узбекистан. Генконсульство находится в контакте с местными властями для поиска оптимального для всех сторон решения", - сообщила пресс-служба МИД РУз.

Оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации на российско-казахской границе в Специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса.

Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана призвал сограждан сохранить спокойствие, соблюдать правила карантина в стране пребывания до принятия соответствующего решения Специальной республиканской комиссией.

Ранее сообщалось о сотнях граждан Узбекистана, которые скопились на границе Оренбуржья и Казахстана. Трудовые мигранты просят правительства Казахстана и Узбекистана открыть через Казахстан транзитную дорогу в Узбекистан. Однако казахстанские власти отказываются открывать границу до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в соседних странах не улучшится.

Сами граждане Узбекистана рассказывают, что выехали к границе надеясь, что 11 мая Казахстан уже откроет границу с Россией. Однако этого не случилось и около 400-500 человек находятся в настоящее время в ожидании открытия границы. Сообщалось, что по некоторым данным, стоят два автобуса, полные людей.

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