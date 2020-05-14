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  14 мая 2020
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В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом достигло 2612

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 13 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2612 (+16).

Из подтвержденных 16 новых случаев 11 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 5 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях, сообщил Минздрав.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2076 человек. В настоящее время из проходящих лечение 525 пациентов у 12 – состояние тяжелое.

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