Беременная монголка приехавшая из Сеула родила в карантине

CentralAsia (MNG) - Беременная женщина, находящаяся на карантине, родила 13 мая здоровую девочку в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). Они оба чувствуют себя хорошо.

25-летняя женщина была одной из 278 пассажиров, которые 30 апреля эвакуировались из Сеула на чартерном рейсе правительства Монголии.

После возвращения в Улан-Батор она сначала находилась на карантине в отеле Зучи, но позже была переведена в НИЦИЗ.

С тех пор как она вернулась на родину, у нее дважды был отрицательный результат на коронавирус.

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