Беременная монголка приехавшая из Сеула родила в карантине
- Монголия, происшествия
- 6:55, 14 мая 2020
- Просмотров: 262
CentralAsia (MNG) - Беременная женщина, находящаяся на карантине, родила 13 мая здоровую девочку в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). Они оба чувствуют себя хорошо.
25-летняя женщина была одной из 278 пассажиров, которые 30 апреля эвакуировались из Сеула на чартерном рейсе правительства Монголии.
После возвращения в Улан-Батор она сначала находилась на карантине в отеле Зучи, но позже была переведена в НИЦИЗ.
С тех пор как она вернулась на родину, у нее дважды был отрицательный результат на коронавирус.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения