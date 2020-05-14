В Казахстане за сутки выявили 154 зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 154 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 14 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Прирост составил 2,8%.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 50 (3,1%);
- город Нур-Султан - 30 (2,7%);
- Атырауская область - 25 (5,8%);
- Мангистауская область - 8 (6,2%);
- Актюбинская область - 8 (4,5%);
- Алматинская область - 7 (3,8%);
- Западно-Казахстанская область - 6 (2,3%);
- Туркестанская область - 6 (3,2%);
- город Шымкент - 5 (2,0%);
- Карагандинская область - 4 (2,0%);
- Восточно-Казахстанская область - 3 (5,8%);
- Павлодарская область - 1 (0,6%);
- Жамбылская область - 1 (0,5%).
На данный момент всего в стране выявлен 5571 случай, скончались 32 пациента, выздоровели — 2408.