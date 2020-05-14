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  14 мая 2020
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В Казахстане за сутки выявили 154 зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 154 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 14 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост составил 2,8%.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 50 (3,1%);

- город Нур-Султан - 30 (2,7%);

- Атырауская область - 25 (5,8%);

- Мангистауская область - 8 (6,2%);

- Актюбинская область - 8 (4,5%);

- Алматинская область - 7 (3,8%);

- Западно-Казахстанская область - 6 (2,3%);

- Туркестанская область - 6 (3,2%);

- город Шымкент - 5 (2,0%);

- Карагандинская область - 4 (2,0%);

- Восточно-Казахстанская область - 3 (5,8%);

- Павлодарская область - 1 (0,6%);

- Жамбылская область - 1 (0,5%).

На данный момент всего в стране выявлен 5571 случай, скончались 32 пациента, выздоровели — 2408.

Коронавирус в Казахстане
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