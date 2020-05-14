В Казахстане за сутки выявили 154 зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 154 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 14 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост составил 2,8%. В разрезе регионов: - город Алматы - 50 (3,1%); - город Нур-Султан - 30 (2,7%); - Атырауская область - 25 (5,8%); - Мангистауская область - 8 (6,2%); - Актюбинская область - 8 (4,5%); - Алматинская область - 7 (3,8%); - Западно-Казахстанская область - 6 (2,3%); - Туркестанская область - 6 (3,2%); - город Шымкент - 5 (2,0%); - Карагандинская область - 4 (2,0%); - Восточно-Казахстанская область - 3 (5,8%); - Павлодарская область - 1 (0,6%); - Жамбылская область - 1 (0,5%). На данный момент всего в стране выявлен 5571 случай, скончались 32 пациента, выздоровели — 2408.

Коронавирус в Казахстане

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