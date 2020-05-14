Korean Air объявила, что возобновит рейсы Инчхон — Улан-Батор в следующем месяце

CentralAsia (MNG) - По сообщению Business Travel News, национальный авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air планирует расширить свои международные рейсы в июне.

В настоящее время авиакомпания выполняет 55 рейсов в неделю по 13 направлениям и планирует в следующем месяце выполнить 146 рейсов по 32 направлениям.

Большинство возобновляемых маршрутов будет в азиатских городах. Это включает в себя маршрут в Улан-Батор, столицу Монголии.

В настоящее время Korean Air выполняет рейсы в Северо-Восточную Азию только в Токио, Япония, и в Шэньян, Китай. В следующем месяце, помимо Улан-Батора, она будет летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Муданьцзян, Циндао и Янцзы, а также в Тайбэй, столицу Тайваня.

До вспышки пандемии коронавируса Korean Air выполняла 110 международных рейсов.

Теперь компания требует, чтобы все пассажиры носили маски. Летный экипаж также будет носить маски, защитные очки и перчатки.

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