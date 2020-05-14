[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Korean Air объявила, что возобновит рейсы Инчхон — Улан-Батор в следующем месяце

CentralAsia (MNG) -  По сообщению Business Travel News, национальный авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air планирует расширить свои международные рейсы в июне.

В настоящее время авиакомпания выполняет 55 рейсов в неделю по 13 направлениям и планирует в следующем месяце выполнить 146 рейсов по 32 направлениям.

Большинство возобновляемых маршрутов будет в азиатских городах. Это включает в себя маршрут в Улан-Батор, столицу Монголии.

В настоящее время Korean Air выполняет рейсы в Северо-Восточную Азию только в Токио, Япония, и в Шэньян, Китай. В следующем месяце, помимо Улан-Батора, она будет летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Муданьцзян, Циндао и Янцзы, а также в Тайбэй, столицу Тайваня.

До вспышки пандемии коронавируса Korean Air выполняла 110 международных рейсов.

Теперь компания требует, чтобы все пассажиры носили маски. Летный экипаж также будет носить маски, защитные очки и перчатки.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане выявили 21 новый случай коронавируса. Всего 2568
  • В Германии за сутки выявили 103 зараженных коронавирусом
  • За сутки в Китае выявили 3 новых случая заражения коронавирусом, все они локальные


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com