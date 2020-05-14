В Узбекистане зарплаты и пенсии будут снова выдавать наличными

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане месяц назад из-за риска заражения выплаты пенсий и зарплат были переведены в безналичную форму. С учетом обращений населения, особенно пенсионеров решено выдавать заработную плату, пенсии и пособия в наличной форме, в полном соответствии с правилами карантина.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 мая провел видеоселекторное совещание, посвященное дальнейшему смягчению карантинных требований, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании объявили, что с учетом обращений населения, особенно пенсионеров, решено выдавать заработную плату, пенсии и пособия в наличной форме, в полном соответствии с правилами карантина.

В стране с 1 мая зарплаты и пенсии было решено выплачивать населению посредством банковских карт. Это бело сделано по рекомендации Специальной республиканской комиссии по предупреждению распространения коронавируса. На безналичный расчет перевели и заработные платы всех сотрудников всех предприятий и организаций, в том числе бюджетных.

Однако одновременная загрузка средств на банковские карты свыше 480 тыс. пенсионеров и получателей пособий привела к «высокой нагрузке на электронную информационную систему Народного банка». Об этом Народный банк и Внебюджетный пенсионный фонд сообщили в совместном заявлении.

В Центральном банке Узбекистана признали, что работа по доставке пенсий через банковские карты не была налажена должным образом, что вызвало ряд неудобств для населения и стало поводом для обоснованных претензий.